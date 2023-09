Fognini | «Sono stato escluso dalla Davis senza spiegazioni | scelta poco rispettosa»

(Di giovedì 7 settembre 2023) FugaCoppa. L’Italia che a Bologna affronterà Svezia, Cile e Canada, schiererà una formazione ampiamente rimaneggiata. Al forfait di Berrettini si è aggiunto quello di Sinner e l’esclusione del tutto inattesa di. Oggi ne ha scritto il Corriere della Sera: “Ma le sorprese non finiscono: unatecnica, infatti, induce il c.t. Volandri a lasciare a casa il veterano Fabio(doccia freddissima), insieme a Simone Bolelli verrà convocato lo specialista del doppio Andrea Vavassori. Eravamo l’armata invincibile, ora facciamo molta meno paura. Ma la missione resta possibile, guai a sciuparla”.non ha preso bene la sua esclusione e non lo nasconde. Su Instagram ha scritto: «Meglio essere sinceri e incazzati che falsi e sorridenti». E all’Ansa ha spiegato ...

davvero felice " spiega il sudamericano " sto giocando bene e sto vivendo un bel momento di ...tre giorni di straordinario tennis iniziando con i quarti di finale dove la stella Fabio...... Fabioha parlato della mancata convocazione da parte di capitan Volandri per la Coppa Davis dell'Italia a Bologna e attacca la Fip in uno sfogo: 'Qualche settimana fastato pre ......Matteo Berrettini - anche lui infortunatosi nel corso dello Slam di New York - e Fabio, ... E' sempre un onore giocare per il nostro Paese econvinto di tornare in nazionale al più presto . ...

Coppa Davis, Volandri esclude Fognini: “Sono inc***ato” la Repubblica

Capitan Volandri non lo ha convocato per la fase a gironi di Bologna che comincia il 12 settembre. Fabio: "Falso dire che ho fatto un passo indietro, per l'Italia ci sono sempre" ...Ancora tantissimo pubblico a Valletta Cambiaso per seguire il secondo round degli ottavi di finale del tabellonedel singolare del ...