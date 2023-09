Foggia | auto esplosa | danni anche alla saracinesca di un negozio Nel pomeriggio

Boato a Foggia, auto in fiamme in via dell’Immacolata: paura tra i residenti FoggiaToday

FOGGIA - Forte esplosione e tanto spavento In via dell'Immacolata. Un'autovettura - una Opel Corsa - completamente avvolta dalla fiamme.Un'esplosione e le fiamme hanno animato il primo pomeriggio in via dell'Immacolata, a Foggia. La scena che si è presentata ai vigili del fuoco, accorsi sul posto è stata quella di un'auto, in fiamme, ...