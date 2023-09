Flavio Briatore | perché è dimagrito? La spiegazione

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’imprenditoreè apparso molto dimagrito in occasione della sua ospitata alla trasmissione È sempre Cartabianca. Non è a causa di un problema di salute, però, cheha perso 18 kg, maha deciso di mettersi a dieta seguendo il metodo del digiuno intermittente, come ha spiegato alla conduttrice del programma Bianca Berlinguer, che si è mostrata molto stupita e quasi allarmata dalla trasformazione fisica dell’imprenditore. Nel corso della trasmissione, la conduttrice ha voluto sincerarsi delle condizioni di salute di, chiedendo se stesse bene e se avesse perso peso seguendo una dieta. La risposta del 73enne ha fugato ogni dubbio: “Sì, l’unico segreto: non mangio. Sto benissimo per il resto”., continuando con “Il digiuno alternato, da un anno. Sedici ore senza ...

