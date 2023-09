Fiumicino Jazz Festival 2023 | weekend da tutto esaurito

Leggi su danielebartocciblog

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ilha fatto passi molto importanti durante il suo cammino evolutivo. Dalle strade di New Orleans alla ventosa Chicago, dalla calda e cinematografica Los Angeles fino ad arrivare alla frenetica e cosmopolita New York. In seguito ha attraversato gli oceani e ha invaso il mondo. (F. Caprera). E ora approda a! Dal 1° al 10 settembre, per due fine settimana, al Museo del Saxofono va in scena il. Illustri nomi delnazionale ed internazionale per la 3^ edizione della kermesse ideata dal direttore artistico del Museo, Attilio Berni. Mission fondamentale quella di promuovere e valorizzare il territorio tramite un’articolata manifestazione dedicata al...