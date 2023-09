Fitto | nel Dl Sud 45 milioni di euro per Lampedusa

(Di giovedì 7 settembre 2023) "Esiste un articolo relativo al comune diche ha come obiettivo quello di sostanzialmente svolgere una funzione di compensazione per il gravissimo disagio che l'isola disubisce ...

Lo ha affermato il ministro per gli Affari Ue, il Sud e il Pnrr, Raffaeleillustrando il decreto per il rilancio economia Mezzogiorno. 7 settembre 2023... le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele, affiancata dai presidenti delle regioni ... I vantaggi attesi dalle Zes Qualsiasi attività economica presenteMezzogiorno viene considerata al pari ......milioni di euro stanziati solamente per le scuole del Sud e 20 docenti in più nelle scuoleComune di Caivano vedi anche Caivano, visita di Giorgia Meloni: "Stato deve difendere più deboli": ...

