Fisco | Gusmeroli Lega | ' è finalmente arrivato tempo della semplificazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Questa è una straordinaria occasione per l'Italia: lae il centrodestra stanno dando una strategia al Paese, nell'otticaa 360 gradi, anche per renderlo attrattivo rispetto agli investimenti esteri. La complicazione infatti è una tassa occulta che paghiamo tutti". Così Alberto, presidentecommissione Attività produttiveCamera e responsabile, intervenendo al convegno "Rest@rt - Reinforcing Med Microfinance Network for Start-Up" organizzato da FederTerziario. "Sistemi semplici e a bassa tassazione sono la chiave sia per la crescita sia per un efficace contrasto al sommerso: vedasi i risultaticedolare secca sulle ...