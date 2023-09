Fiorentina | Maxime Lopez | “Sento la pressione e mi piace Siamo ambiziosi”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Lanelle ultime ore di mercato appena trascorso ha chiuso il colpodal Sassuolo, sostituendo Amrabat volato in Inghilterra al Manchester United. Nella giornata di oggi, il centrocampista ex Marsiglia ha parlato sui canali sociali viola, sottolineando la sua voglia di fare bene. Le parole di: “Abbiamo grandi ambizioni, vogliamo fare meglio dell’anno scorso. Personalmente non ho tanti obiettivi, voglio fare bene, aiutare la squadra, giocare il maggior numero di partite e vincere qualcosa se è possibile. Sono molto felice di essere qua, in questa grande società che ha ambizioni, in una grande squadra che è reduce da un’ottima stagione. Da tre anni sono in Italia ed è sempre stato difficile giocare contro la. Ringrazio tutti i tifosi viola ...

Adesso la Fiorentina ha Arthur e Maxime Lopez, due calciatori che nel calcio di Italiano possono esaltarsi ed esaltare la squadra. Verticalizzano, alzano i ritmi, dettano i tempi, giocano la palla ... Su Maxime Lopez: 'E' un calciatore di qualità, con tutti i giocatori bisogna trovare il giusto ... Quella di Milano non è la vera Fiorentina'.

'Sono nato a Marsiglia e so cosa vuol dire la pressione', dice l'ex Sassuolo FIRENZE (ITALPRESS) - 'Abbiamo grandi ambizioni, vogliamo fare ...Ex collaboratore di Roberto De Zerbi ai tempi del Sassuolo e dello Shakthar, Michele Cavalli, è intervenuto su Radio FirenzeViola. Da ex allenatore di Maxime Lopez in neroverde, Cavalli ...