Fiorentina | Lopez | «Mi piace la pressione | sono ambizioso»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Maxime, nuovo centrocampista della, ha parlato dei suoi obiettivi con la squadra viola. I dettagli Maxime, centrocampista della, ha parlato sui canali sociali viola. PAROLE – «Abbiamo grandi ambizioni, vogliamo fare meglio dell’anno scorso. Personalmente non ho tanti obiettivi, voglio fare bene, aiutare la squadra, giocare il maggior numero di partite e vincere qualcosa se è possibile.molto felice di essere qua, in questa grande società che ha ambizioni, in una grande squadra che è reduce da un’ottima stagione. Da tre anniin Italia ed è sempre stato difficile giocare contro la. Ringrazio tutti i tifosi viola per i messaggi ricevuti, a megiocare con questa. ...