Fiammante | ecco l' ultimo colpo di testa dell' attrice Sia il taglio che l' audace colore sono già tendenza sui social

Leggi su iodonna

(Di giovedì 7 settembre 2023) Non è certo la prima volta che Megan Fox rivoluziona il suodi capelli. L’famosa per la sua chioma nero corvino ha recentemente sperimentato vari hairlook passando dallo “Strawberry blonde” al “Copper red” per arrivare oggi ad un rosso fuoco intenso. L’hairlook realizzato dal parrucchiere di New York, Dimitris Giannetos, è un “red velvet bob” ed è giàsui. Capelli rossi: sfumature die prodotti guarda le foto Leggi anche ...