Ferlaino | “Sapevo quello che faceva Maradona | Zoff lo mandai via perchè non amava Napoli”

Intervista aOvviamente, tra le altre cose si è parlato anche di quandoportò ... Ancora su Maradona: " Faceva uso di sostanze e io lo. Sono andato tante volte a casa sua ...In un'intervista al Corriere della Sera l'ex presidente del Napoli Corradoricorda il colpo Maradona , ricordando come promise di venderlo al Marsiglia per poi tirarsi indietro Sulla ......MB/Image Sport Sul Corriere della Sera una bella intervista di Monica Scozzafava a Corrado... Quanta pena le ha dato Diego, al netto degli scudetti "Faceva uso di sostanze e io lo. Sono ...

Ferlaino: Sapevo che Maradona si drogava ma ci faceva vincere ... Sportevai.it

“Diego faceva uso di sostanze e io lo sapevo – prosegue Ferlaino – sono andato tante volte a casa sua perché non si presentava al campo. Dormiva e stava ridotto male, ma poi gli bastava un po’ di ...Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera: questo quanto riportato ...