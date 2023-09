Ferlaino | «Mentre Napoli festeggiava lo scudetto io ero sulla tomba di Maradona»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Corrado, è stato il presidente dei primi due scudetti del, e al Corriere della Sera ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’ultimo vinto dagli azzurri Corradoè stato un pezzo determinante della storia del. É il presidente dei primi 2 scudetti, quello che ha portato Diego Armandoin Italia, l’uomo che ha reso grande un club che prima non aveva mai vinto. A 92 anni si è raccontato al Corriere della Sera a Monica Scozzafava ricordando i suoi tempi e, soprattutto, il suo rapporto col numero 10 che ha fatto vivere a una città il sogno di essere i più grandi di tutti per un certo periodo. PRESIDENTE – «Non mi chiami presidente, però. Ero e resto un ingegnere ancora in piena attività». COME PRESE– «Per portarlo a ...