Femminicidio | Valente Pd | ' dedicare un Cdm a questa battaglia prioritaria'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Anche oggi ci arriva la notizia di un ennesimo-suicidio, che peraltro lascia una bambina di 4 anni orfana di entrambi i genitori. E stando alle notizie di stampa, per l'ennesima volta la vittima, Marisa Leo, aveva denunciato per stalking l'ex compagno, senza che questo atto sia riuscito a proteggerla dal peggio. Di fronte amattanza è più che mai necessario che l'azione di contrasto cambi passo e faccia finalmente un salto di qualità. I tempi sono maturi. Su questo, la politica sta cambiando in tema di consapevolezza e condivisione. La prima premier donna può così fare davvero la differenza. Le istituzioni tutte, a cominciare dallo Stato, devono assumere lacontro la violenza di genere come effettivamente e concretamente. La violenza contro le donne ...