Femminicidio Roma | Harrati resta in carcere per il delitto di Rossella Nappini

Resta in carcere Adil Harrati , il 45enne di origini marocchine accusato deldi Rossella Nappini , l'infermiera 52enne uccisa a coltellate lunedì anell'androne del palazzo in cui viveva assieme ai due figli e all'anziana madre. Il GIP della Capitale, al ...Fotogallery - Chi era Marisa Leo, uccisa dall'ex 07/09/23 Fotogallery -, pedoni travolti e uccisi 07/09/23 Fotogallery - Blitz contro la criminalità ae Napoli: 800 uomini in azione 06/09/...Si è avvalso della facoltà di non rispondere Adil Harrati, il 45enne di origini marocchine accusato deldi Rossella Nappini, l'infermiera 52enne uccisa a coltellate lunedì nell'androne del palazzo in cui viveva assieme ai due figli e all'anziana madre. Nell'ambito dell'udienza del convalida,...

Infermiera uccisa a Roma, fermato l'ex della vittima - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Un'amica: "Aveva paura, anche se non pensava certamente a un epilogo del genere. Temeva più per la sua bambina, ogni volta che la lasciava col padre era in preda all'ansia" ...Roma, 7 set. (askanews) - Un altro femminicidio. Ieri sera a Salemi, in provincia di Trapani, Angelo Reina, originario di Valderice, ha ucciso la ex compagna Marisa Leo, di Salemi, dopo averle dato ...