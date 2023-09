Femminicidio Roma | Harrati non risponde al gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Adil Harrati, il 45enne di origini marocchine accusato deldi Rossella Nappini, l'infermiera 52enne uccisa a coltellate lunedì nell'androne del palazzo in cui viveva assieme ai due figli e all'anziana madre. Nell'ambito dell'udienza del convalida,......accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il. Ciao ... Leggi Anche, uccide la compagna e poi si toglie la vita: ipotesi scelta condivisa TI POTREBBE ...... è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il. Ciao Marisa...'. approfondimento Infermiera uccisa a, fermato ex compagno della donna ...

Infermiera uccisa a Roma, fermato l'ex della vittima - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Adil Harrati, il 45enne di origini marocchine accusato del femminicidio di Rossella Nappini, l'infermiera 52enne uccisa a coltellate lunedì nell'androne de ...Dal primo gennaio al 3 settembre, sono stati registrati 225 omicidi, con 77 vittime donne, a cui si aggiunge Marisa Leo, uccisa oggi, di cui 61 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 38 ...