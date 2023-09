Femminicidio e suicidio nel Trapanese | attira l’ex nei campi | la uccide e si toglie la vita I due lasciano una bambina

(Di giovedì 7 settembre 2023) L'hata in campagna e l'ha uccisa a colpi di pistola. Poi si è tolto la. L'omicidio-in provincia di Trapani, tra Marsala e e Mazara del Vallo. L'uomo, Angelo Reina, ha ucciso la ex compagna di Salemi, Marisa Leo, responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca, e poi si è tolto la. I due erano genitori di una bimba

AGI - Omicidio -in provincia di Trapani, tra Marsala e Mazara del Vallo. Un uomo originario di Valderice, ...i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il. ......accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il. Ciao ... Poi la drammatica notizia dell'omicidio -. Giuseppe Gambino ha pubblicato un post su Facebook, ...Una tragica vicenda di omicidio -ha scosso la provincia di Trapani . Angelo Reina , un uomo di 42 anni originario di ...su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il. Ciao ...

Trapani, uccide la ex compagna e si suicida | Lei l'aveva denunciato per stalking TGCOM

"In azienda siamo tutti sconvolti per quanto è successo. Stamattina non abbiamo la forza di lavorare". Lo dice Giuseppe Gambino, il direttore della cantina 'Colomba bianca' dove lavorava Marisa Leo, ...Ha ucciso la sua ex e si è suicidato. Un nuovo caso di omicidio-suicidio è avvenuto ieri sera nel Trapanese, in contrada Farla al confine tra Mazara del Vallo e Marsala dove… Leggi ...