nel trapanese. La vittima è Marisa Leo, 39 anni, uccisa dal suo ex compagno 42enne, ... Indaga la Squadra mobile della questura di...su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il. Ciao Marisa...'. Così il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, sulla tragedia che ha sconvolto il paese in provincia di. ...La squadra mobile dista conducendo un'indagine per ricostruire ulteriori dettagli, la ... è necessario accendere i riflettori su un fenomeno inaccettabile e insopportabile come il

Femminicidio a Trapani: uccide l'ex compagna e si toglie la vita Open

Omicidio-suicidio mercoledì sera nel Trapanese. Un uomo, originario di Valderice, di 42 anni, ha ucciso a colpi di arma da fuoco la ex compagna, Marisa Leo, 39 anni, originaria di Salemi. Secondo una ...Dal primo gennaio al 3 settembre, sono stati registrati 225 omicidi, con 77 vittime donne, a cui si aggiunge Marisa Leo, uccisa oggi, di cui 61 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 38 ...