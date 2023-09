Femminicidio a Trapani | così Angelo Reina ha ucciso l’ex compagna Marisa Leo e poi si è tolto la vita

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sta scuotendo la comunità ildiLeo, uccisa da, 42 anni, suo ex compagno, originario di Valderice, con colpi di arma da fuoco. Dopo aver sparato alla ex 39enne, originaria di Salemi e dipendente di una cantina di Mazara del Vallo,si è poila. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe dato appuntamento alnell’azienda di famiglia, in contrada Farla al confine tra Mazara e Marsala. Lì l’ha uccisa. Poi si è recato su un viadotto all’ingresso di Castellammare del Golfo e si è. A trovare il corpo di lui è stata la polizia stradale, facendo scattare subito le ricerche su Leo, la cui scomparsa era stata denunciata dai parenti nelle ultime ore. Sulla ...

