Femminicidio a Trapani | chi è Marisa Leo | la donna uccisa dall' ex compagno

(Di giovedì 7 settembre 2023) Continua la carneficina di donne in Italia. L'ultima vittima diLeo, 39 anni,ieri nel Trapanese con colpi di arma da fuoco'exche si è poi suicidato. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe dato appuntamento all'ex compagna nell'azienda di famiglia, in contrada Farla al confine tra Mazara e Marsala, per ucciderla. Poi si è recato su un viadotto all'ingresso di Castellammare del Golfo e si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco. A trovare il corpo è stata la polizia stradale.