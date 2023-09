Femminicidi nel tempo | nessun colpevole per la morte di Roberta Lanzino

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 settembre 2023) , uccisa brutalmente il 26 luglio 1988aveva 19 anni, quando, il 26 luglio 1988, sulla strada per il mare (la giovane stava andando in contrada Miccisi, località tra San Lucido e Torremezzo di Falconara Albanese in Calabria) mentre era in motorino seguita a breve distanza dai genitori, venne selvaggiamente aggredita, seviziata, violentata e uccisa. Si legge sul sito della fondazione a lei intitolata: “Una semplice, felice, solare, ragazza, morì per la sola “colpa” di essere donna. Concluso brillantemente il primo anno di vita universitaria, si preparava a vivere la spensierata felicità di una estate al mare, in attesa di una nuova esperienza che l’attendeva a Settembre, in un Campus sindacale”. Ma ciò non si avvererà mai.muore per un taglio alla gola: al ritrovamento aveva le spalline della camicia conficcate ...