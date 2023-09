Femminicidi | nel 2023 già 78 vittime | una su due uccisa da compagni o ex partner | Scheda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Uccise alla vigilia di Natale, nel giorno della festa della donna l’8 marzo. Uccise in un giorno qualunque, tra le mura domestiche o per strada, accoltellate o colpite al petto con pistole e fucili. Uccise perché alla ricerca della libertà da un rapporto violento e possessivo che di amore non ha nulla. Sono 78 le donne ammazzate da inizio anno a oggi, con la morte di Maria Leo, 39 anni, assassinata dal suo ex compagno nella campagne di Marsala, in provincia di Trapani. In 61 casi l’omicidio si è consumato in ambito familiare-affettivo: 38 hanno trovato la morte per mano dio ex. Sono i dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale, il Servizio Analisi Criminale tra l’altro effettua, anche attraverso l’estrapolazione di dati statistici, l’analisi di tutti gli episodi delittuosi che integrino fattispecie riconducibili alla ...