Femminicidi | Marisa Leo uccisa dall’ex | che poi si è suicidato È la 79ma vittima del 2023

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ancora uno in Italia, il 79mo del: laLeo, 39 anni,dal suo ex compagno. La coppia aveva una bimba di tre anni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe attirato la donna, che era responsabile marketing e comunicazione della cantina Colomba Bianca di Mazara del Vallo, in campagna, in contrada Ferla, tra Marsala e Mazara del Vallo, per un incontro “chiarificatore”. Qui le ha sparato almeno tre colpi di pistola. Poi è fuggito a Castellammare del Golfo e si è sparato un colpo di pistola mentre era sul viadotto. Gli agenti della squadra Mobile di Trapani hanno quindi chiuso il cerchio attorno alla tragica vicenda, iniziata ieri sera. Dopo aver identificato il corpo dell’uomo, Angelo Reina, 42 anni, che ieri sera si è sparato e lanciato giù da un viadotto ...

L'ha attirata in campagna e l'ha uccisa a colpi di pistola. Poi si è tolto la vita. L'omicidio-suicidio in provincia di Trapani, tra Marsala e e Mazara del Vallo.