Femmincidi: uomo uccide la ex e si suicida nel Trapanese

La coppia aveva una bimba piccola. L'uomo avrebbe attirato la donna per un incontro "chiarificatore" e le avrebbe sparato tre colpi ...Tragedia in Sicilia, si torna a parlare di femminicidio: un uomo ha ucciso la sua ex compagna e poi si è tolto la vita. Si torna a parlare di femminicidio in Sicilia: un uomo ha ucciso l’ex… Leggi ...