FederPetroli alza la voce su prezzi carburanti | “Governo intervenga in modo concreto”

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 7 settembre 2023) ROMA – “Se ilMeloni non interviene in, per i prossimi anni ideie la situazione commerciale energetica italiana sarà ingestibile”. Queste le dichiarazioni del Presidente diItalia, Michele Marsiglia, sui continui rincari deideisulla Rete italiana di distribuzione. Continua Marsiglia: “E’ inutile che parliamo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Caro carburante: come risparmiare e confronto con auto elettriche Dl, ok della Camera: obbligo cartelli, multe più leggerealle stelle,benzina ...