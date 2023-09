Federica Nargi | il look risalta le forme da urlo | lady Matri lascia senza fiato

Gioia e divisa da primo giorno sui banchi anche per le figlie die Alessandro Matri che posano sorridenti vestite di tutto punto. Grande commozione anche in casa di Giorgia Palmas e ...Tra le circa 56mila persone presenti al Circo Massimo vi erano tanti Vip, fra cui Alessia Marcuzzi,, Michela Andreozzi, Anna Foglietta, Francesca Fagnani. Tutte donne che, quando gli ...In coppia con, con la quale ha ancora un rapporto bellissimo e sta crescendo insieme le figlie per far sì che anche loro siano grandi amiche, Costanza ha stregato tutti sul bancone di ...

Federica Nargi, primo giorno di scuola per le figlie Sofia e Beatrice: la scelta dell'istituto bilingue leggo.it

Riaprono le scuole e i baby vip corrono in classe tra genitori emozionati e zaini sulle spalle.Lady Matri ha letteralmente fatto impazzire i suoi seguaci su Instagram: ecco le forme mozzafiato di Federica Nargi ...