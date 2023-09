Famiglia Vialli | ' Solo la Fondazione può usare il nome per raccogliere fondi'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Laè intervenuta in merito ai dubbi sollevati da Selvaggia Lucarelli per l'evento benefico "The Legend Gianluca", in programma il 10 settembre a Reggio Calabria . La giornalista ...

Laè intervenuta in merito ai dubbi sollevati da Selvaggia Lucarelli per l'evento benefico "The Legend Gianluca", in programma il 10 settembre a Reggio Calabria . La giornalista ...'Visto il proliferare di iniziative di raccolta fondi, lanon ha dato autorizzazione a utilizzare il nome di Gianlucaad alcuna organizzazione ad eccezione di Fondazionee Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus'. Così, in una ...Assieme al fratello Vincenzo, scomparso negli anni '90, ha saputo portare l'azienda diai ... presidente di Confindustria Cuneo), ex calciatore della Juventus e fondatore con Gianluca...

Evento al Granillo, la famiglia di Vialli: “nessuno autorizza a usare il nome di Gianluca” a s ... StrettoWeb

La precisazione della famiglia dell'ex attaccante sull'evento benefico in programma il 10 settembre a Reggio Calabria ...Quando i sindaci Brunetti e Versace rassicuravano tutti rispetto al fatto che il bando non sarebbe andato deserto, evidentemente avevano certezze che a Reggio nessun altro aveva. Mentre tutte le corda ...