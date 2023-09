Fabbro è ufficialmente rossoblù

Leggi su tarantinitime

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Michaelsino al 30/06/2024. Classe 1996,è cresciuto nelle giovanili del Milan. Nella stagione 2015/16 esordisce in serie C con il Bassano, club con il quale disputa tre campionati. Nell'annata 2018/19 si trasferisce a Siena, dove si mette in luce. Infatti, la stagione successiva, approda in serie B con il Pisa. Terminato il campionato arriva il passaggio al Chievo, sempre in cadetteria. Torna in Lega Pro e a Siena nella stagione 2021/22. Lo scorso anno ha vestito la maglia della Virtus Verona.