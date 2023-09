F1 | Carlos Sainz su Monza | “Ho spinto troppo per tenere dietro Max | mi stava per costare il podio”

(Di giovedì 7 settembre 2023)è stato probabilmente il pilota del weekend nel Gran Premio d’Italia a. Il madrileno della Ferrari è partito dalla pole position con un giro meraviglioso nelle qualifiche di sabato ed è salito suldomenica, resistendo anche in un duello bellissimo con il compagno di scuderia Charles Leclerc e mettendo in difficoltà Max Verstappen nel primo stint. Lo spagnolo è tornato sulla gara dell’ultimo fine settimana, ritenendosi tutto sommato soddisfatto per questo: “Ovviamente sono molto, molto felice, perché un terzo posto a, davanti ai nostri tifosi, era il massimo che potevamo ot. Ho fatto di tutto peralle spalle le Red Bull, ma alla fine erano un po’ più veloci di noi, e questo ce lo aspettavamo. Ho dato ...

Qualche giorno fa il pilota della Ferrari,, è stato derubato del Rolex da 500mila euro che portava al polso nelle strade del centro di Milano. Il ferrarista è riuscito a recuperare il maltolto solo grazie al suo personale ...Formula 1 Ferrari- Lo sviluppo portato avanti dalle squadre tra la scorsa stagione e quella attuale ha peggiorato il comportamento delle vetture durante la guida in scia. Secondo, i benefici dettati dal nuovo regolamento emersi lo scorso anno sono parzialmente scomparsi, aspetto che ha peggiorato lo spettacolo in pista e ridotto di una buona percentuale le ...Ma l'attenzione del pubblico era tutta per, uscito vincitore da una lotta intestina con Charles Leclerc per aggrapparsi a un terzo posto che, vista la situazione della Ferrari quest'anno,...

Esempio: Leclerc si schianta nel Q3 a Miami. La sua sconfitta con Sainz sarà comunque considerata una "vittoria" per Carlos. Con la pioggia durante le qualifiche, la differenza di tempo tra i due non ...Carlos e Charles sono stati esemplari nella loro corretta aggressività: una coppia tanto forte non merita la mortificazione della gerarchia ...