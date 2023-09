Expo 2025 | la prima presentazione mondiale del Padiglione Italia sarà a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un’altra grande medaglia pera impreziosire l’anno in cui è Capitale della Cultura. Ildi, in programma a Osaka in Giappone, verrà presentato in antenel capoluogo orobico. Martedì 12 settembre alle 15 in Sala dei Giuristi ilper l’Esposizione universalesvelato alla presenza del Commissario Generale per l’Mario Andrea Vattani, del progettista, l’architetto Mario Cucinella, uno dei più importanti nomi del panorama nazionale, e di Gilda Bojardi, direttrice del Sistema INTERNI Magazine, che ha favorito l’operazione.si svolgerà dal 13 aprile al 13 ottobre