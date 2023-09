Ex gieffina è una furia | urla in piazza Duomo a Milano | “Ti piacerebbe se ti prendessi a calci nel cu*o?”

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’exGuendalina Canessa ha sbottato nelle passate ore per via di un avvenimento di cui è stata direttamente testimone. L’ex di Daniele Interrante, in un video su Instagram ha voluto raccontare ai suoi follower il motivo di tanta ira, che l’avrebbe portata a perdere le staffe tanto da mettersi adre in pieno centro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Mi preme fareconstatazione, più si va avanti e più aumentano le difficoltà per noi femminielli ... che ha interpretato il ruolo di Luna in Mare Fuori , l'exRebecca De Pasquale, non ...L'ex, però, non si abbatte: 'è anche andata bene! Perché rischiavo per la mia situazione ... L'equipe della sala operatoria, ragazzi giovani, super professionali, mi hanno datosicurezza ...... la si può vedere parlare con uno degli addetti alla sicurezza , in quella che sembra essere... A questo punto, non resta che attendere per scoprire se l'exvorrà spiegare meglio cosa sia ...

Ex gieffina, rivelazione shock: “Mi sono sottoposta ad un intervento ... 361 Magazine

Silvina Luna, l'ex gieffina di 43 anni, è deceduta a causa di un intervento chirurgico: il medico dei VIP sotto accusa ...Francesca De André è stata operata d’urgenza per la rimozione di alcune masse tumorali ma, in seguito all’intervento, non potrà avere più avere figli ...