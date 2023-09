L'exdi Donald, Peter Navarro, è stato condannato per oltraggio al Congresso per non aver rispettato un mandato di comparizione del Commissione speciale della Camera americana che ...Sono iniziate le discussioni conclusive all'interno del processo penale che vede implicato ildialla Casa Bianca, Peter Navarro, per il mancato rispetto di un mandato di comparizione collegato alla rivolta del 6 gennaio all'interno del Congresso. È stato incriminato nel ...Anche il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha pubblicato un annuncio che incorpora immagini generate dall'IA, con Donalde Anthony Fauci, immunologo ed exdella Casa Bianca. ...

Ex consigliere Trump condannato per oltraggio al Congresso Agenzia ANSA

L'ex consigliere di Donald Trump, Peter Navarro, è stato condannato per oltraggio al Congresso per non aver rispettato un mandato di comparizione del Commissione speciale della Camera americana che ...A incoraggiarlo in questa direzione, riferisce Axios, due alleati di spicco: il genero Jared Kushner, che come consigliere presidenziale dello stesso Trump e' stato l'architetto degli accordi di ...