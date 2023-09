Europei volley | De Giorgi | “Siamo competitivi | cercheremo di giocarci le nostre opportunità”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Terminate le fatiche del girone con la sofferta vittoria sulla Germania, l’Italia delha raggiunto la Puglia nel pomeriggio. A Bari infatti sabato 9 settembre alle ore 18 gli azzurri affronteranno negli ottavi di finale deglila Macedonia del Nord, quarta nella Pool C e squadra mai affrontata nella nostra storia. Giannelli e compagni arrivano alla fase a eliminazione diretta con un bottino di cinque vittorie su cinque gare e 14 punti in un percorso di crescita che ha visto la Nazionale abbracciare migliaia di tifosi ed appassionati tra Bologna, Perugia e Ancona. A parlare all’arrivo in Puglia è stato il pugliese doc, il tecnico Ferdinando De, che ha analizzato la prossima gara e il cammino fatto fin qui dall’Italia: ”Fino ad ora è stato un percorso in cui la nostra gente ha risposto alla grande e ora, nella mia ...

Entrano nella fase ad eliminazione diretta i Block Devils impegnati nei Campionatiin corso di svolgimento. Sei su sei i bianconeri che accedono agli ottavi di finale al via ...

L'Italia fa cinque su cinque e vince anche con la Germania, con il risultato di 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12), chiudendo una prima fase dell'europeo con cinque vittorie su cinque.