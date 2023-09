Europei Volley 2023 | Italia sfiderà Macedonia del Nord negli ottavi

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – L’fa cinque su cinque e vince anche la sfida conclusiva della Fase a Gironi deglidi pallavolo maschile con la Germania 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12) completando così la prima parte dell’Europeo senza alcuna sconfitta. Nella partita in cui non c’era nulla in palio, con la classifica già definita da ieri,e Germania, scese in campo senza pressioni, hanno cercato di macinare gioco in vista della fase successiva. Tra le scelte di De Giorgi l’ingresso di Sbertoli a partire dal terzo set e di Bottolo, all’esordio in questo europeo, nel quarto set. Buono l’ingresso di Rinaldi sul finale.L’chiude col sorriso quindi questa prima parte di Europeo, in cui tutti hanno messo piede in campo e, come detto da De Giorgi più volte, ognuno ha dato il proprio contributo per la causa ...