Europei di Basket Femminile | dopo 18 anni la competizione torna in Italia

(Di giovedì 7 settembre 2023)in18l’Europeo di. L’ultima volta fu giocato in Abruzzo nel 2007, con la Fase Finale disputata a Chieti. Sarà tuttavia unaitinerante. Non solo inallora l’EuroWomen’s 2025, ma anche in altri quattro Paesi. L’annuncio è stato ufficializzato dalla FIBA. Repubblica Ceca, Germania e Grecia ospiteranno le altre partite. Come diffonde la nota di fip.it ‘ogni Paese ospiterà un girone della prima fase (le città saranno ufficializzate in un secondo momento) mentre la fase finale a partire dai Quarti di finale si giocherà tutta ad Atene’. E prosegue ‘Saranno 36 le squadre a sfidarsi nei Qualifiers della FIBA ??Women’s Euro2025: le Nazionali dei 4 Paesi ...

