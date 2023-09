Euro NCAP - Cinque stelle per la Lexus RZ | debutta il test sul rilevamento dei bambini

(Di giovedì 7 settembre 2023) LaRZ ha conquistato lenei crashdell'. La prima elettrica del marchio giapponese ha conseguito il massimo dei voti ed è anche la prima auto ad essereata dall'ente con il nuovo Child Presence Detection, che ha confermato la sua validità: si tratta di sistemi in grado di rilevare la presenza di persone all'interno dell'abitacolo, mediante sensori, telecamere e il riconoscimento della respirazione. Pieni voti per tutti i. La vettura ha ottenuto un rating dell'87% nella protezione degli adulti e dei, mentre i dati relativi alla protezione pedoni e ai sistemi di assistenza alla guida sono rispettivamente pari a 84% ed 81%. In merito agli Adas, la RZ offre tutte le dotazioni che la ...

