Leggi Anche Uma Thurman a Milano al concerto della figlia MayaMaya, nuova star Maya è la prima figlia die Uma Thurman , e ha un fratello minore, Levon. Grazie alla sua interpretazione in 'Stranger Things' l'attrice è stata lanciata nello showbiz. La vedremo presto anche in ' Asteroid city' ...Una curiosità: 'The Magnificent Seven' (2016), con Denzel Washington e, è addirittura il remake di un remake, in quanto anche il rinomato western di John Sturges del 1960 rappresenta a ...Mayaha condiviso il set con suo padrein Wildcat e, in una recente intervista, l'attrice di Stranger Things ha raccontato come ha vissuto quell'esperienza in famiglia. Ha rilasciato un'intervista a Variety nonostante lo ...

Ethan Hawke dirige la figlia Maya, sulle scene di sesso sul set: "Nessun imbarazzo" TGCOM

Il prossimo anno arriverà al cinema Wildcat, nuovo film diretto da Ethan Hawke che racconterà la vita della scrittrice americana Flannery O’Connor e la sua lotta per vedr pubblicato il suo primo ...Da “Plot twist” a “cliffhanger”: piccola guida alla scoperta dei vocaboli della settima arte per i neofiti e per gli appassionati del settore ...