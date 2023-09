Eternit | archiviata a Reggio Emilia l’inchiesta su 52 morti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ statadal Gip di, su richiesta della Procura,aperta dopo un esposto presentato dal sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, su 52fra il 1985 e il 2014 per presunta esposizione all’amianto prodotto dalla Icar spa, poi divenuta ‘Industriaspa’ sulla viaa Rubiera (nella zona ceramiche di). Lo riporta il Resto del Carlino di. Sul registro degli indagati per il reato di omicidio colposo erano stati iscritti Stephan Ernst Schmidheiny (ultimo proprietario dell’azienda) e Luigi Giannitrapani (ex ad dell’di Rubiera). La ...