(Di giovedì 7 settembre 2023) Si torna a parlare di, una proposta sulla quale si discute da tempo ma che deve fare i conti con problematiche politiche, militari, economiche. Il problema principale è che una cosa simile ha senso di esistere solo se l'Unione europea avesse una politica estera comune, seria, valida. La storia, come l'attualità, ci hanno raccontato sempre e solo di divisioni: Libia, ex Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, immigrazione, terrorismo. Su tutti questi punti i paesi si sono schierati in maniera diversa. E come si sarebbe dovuto comportare uncontinentale? Intervenire o no? Aiutare o no? Guardare e basta o no? Secondo punto: chi paga? Per decenni e decenni l'Europa si è nascosta e coccolata sotto lo scudo e l'ombrellone della Nato dove, lo sanno anche i muri, erano gli Usa quelli costretti a mettere la mano nel ...

...vorrebbe sfruttare fra qualche mese in vista delle elezioni per il rinnovo del parlamento... E poi Vannacci è ancora un generale dell'".. "Mi viene in mente Umberto Bossi quando mandava ...Un portavoce dell'americano ha dichiarato che parteciperanno 85 soldati statunitensi e 175 ... Lunedì il presidente del Comitatoper lo sviluppo della Nato, Günther Fehlinger, ha ...Il campioneindoor dei 60 prova comunque a mettersi in moto quando ormai la concorrenza se ... Nei 400 metri Alice Mangione () raccoglie un terzo posto con il crono di 52.27 (successo ...

Esercito europeo; un'idea difficile da realizzare Panorama

Tre giorni in cui Arezzo ospiterà 250 cani con padroni al seguito. Sfilata in centro e omaggio degli Sbandieratori, expo per votare il più bello e test di lavoro per giudicare il più bravo ...Tutte le mosse in politica estera di Giorgia Meloni premiano quantomeno l'attivismo italiano nel rafforzarsi in Ue e con gli Usa ...