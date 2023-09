Erogazione rimborsi 730 | ultime date del 2023 in arrivo Ecco cosa devi sapere

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 7 settembre 2023) Stanno per arrivare agli sgoccioli le attività di rimborso del 730 ed i professionisti di Caf e Patronati sono pronti per le battute finali. Ma andiamo a scoprire nelle prossime righe quali sono gli ultimi due termini da tenere presente per questo. La prima scadenza è fissata per il 15 settembre, termine entro il quale gli intermediari dovranno inviare all’agenzia delle entrate il 730 ricevuti entro il 31 agosto per il riconoscimento del rimborso fiscale di ottobre per i lavoratori dipendenti e novembre per i pensionati. Un altra data utile per trasmettere il 730 è il 30 settembre per le dichiarazioni da consegnare è dal 1 al 30 settembre. La data del 30 settembre è il termine ultimo non solo per la trasmissione del 730 ma anche la data conclusiva per i Caf e i patronati entro la quale trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate. Partirà quindi ...