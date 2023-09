Nel concetto di "mobilità viva" di, nuovo brand di Eni Sustainable Mobility, fanno parte sia "gli assetti industriali per produrre prodotti decarbonizzati", come i biocarburanti, sia "i ...Nel concetto di "mobilità viva" di, nuovo brand di Eni Sustainable Mobility, fanno parte sia "gli assetti industriali per produrre prodotti decarbonizzati", come i biocarburanti, sia "i ...

Enilive lancia ALT-Stazione del gusto con lo chef Niko Romito Agenzia askanews

Il primo ristorante in partnership aprirà al pubblico il 20 settembre a Roma, nella storica stazione di servizio Eni in viale America all’Eur.Affrontando il tema della Sustainable Mobility, oggi nasce Enilive, dedicata appunto a tutto ciò che concerne le alternative meno impattanti sull’ambiente ...