(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – "Il successo di Alt, però, lo vedremo tra un po’ di anni. Questo per me è una grande soddisfazione”, così iled imprenditore, Niko, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto di ristorazione ‘Alt Stazione del Gusto’ che vede la collaborazione tra Enilive e Accademia Niko, tenutasi a Roma. "La differenza tra Alt e posti simili sarà il consumatore a stabilirlo. Spesso si fa confusione tra qualità e standardizzazione perché si pensa che un modello di standardizzazione non sia di qualità, è perfettamente il contrario – ha continuato-. Nel 2023 è necessario portare ilinlungo le strade italiane ed estere per riuscire a valorizzare tutto quello che c’è nel nostro Paese, facendolo conoscere con modelli chiari e ...

Eni, il cuoco Romito: "Con Alt il made in Italy nel mondo" Adnkronos

