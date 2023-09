Empoli | UFFICIALE | ceduto Ekong all'NK Istra

... Frosinone - Genoa, domenica 26 novembre ore 15 (Dazn) 14ª giornata: Genoa -, sabato 2 ... Clicca qui per il comunicatodella Lega di Serie A sulle gare di campionato Clicca qu i per il ...Ora èanche l'ordine delle altre 15 giornate, dalla 5 alla 19, con il quadro del giorne ...Juventus 23/09/2023 Sabato ore 18.00 Dazn Lazio - Monza 23/09/2023 Sabato ore 20.45 Dazn/Sky-...La Juventus è tornata al lavoro quest'oggi alla Continassa. Dopo la vittoria di, due giorni di pausa concessi da mister Allegri ai giocatori non convocati con le rispettive ...canale...

UFFICIALE: Empoli, ceduto il giovane attaccante Ekong ai croati dell ... TUTTO mercato WEB

In vista del big match Juve - Lazio, la squadra di Massimiliano Allegri è torna ad allenarsi ieri pomeriggio, dopo i due giorni di riposo concessi dal mister di ritorno da Empoli. La ...Missione recupero fisico per Paulo Dybala in casa Roma. Il segnale ufficiale che arriva dal centro sportivo giallorosso ha scatenato i tifosi romanisti sul web.