Emergenza climatica | Fiovo Bitti UGL | “Protocollo condiviso per maggiore sicurezza sul lavoro”

Chiara Braga Braga che è capogruppo Pd della commissione Ambiente in Parlamento ha sottolineato come l'Italia sia in ritardo nell'affrontare politiche per l': "Paghiamo il prezzo ...... partendo dall'. Dopo l'inaugurazione di venerdì 22 con i rappresentanti delle istituzioni, sabato 23 mattina incontro aperto al pubblico con esperti di scienza, cultura e ...... che si svolgerà a Roma in autunno, porranno al centro la drammaticadell'Africa ... quando perlomeno l'attenzione globale e i riflettori dei media si riaccenderanno sulla crisie ...

“Non c’è alcuna emergenza climatica”: oltre 1.600 scienziati hanno firmato la World Climate Declaration MeteoWeb

Il cambiamento climatico non è più solo teoria, i suoi effetti sul pianeta e sulle risorse idriche sono già visibili e tangibili ...Alla vigilia della discussione sul Patto di stabilità, il ministro delle Finanze tedesco, Lindner, accusato di aver manipolato la finanza pubblica ...