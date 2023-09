“Elon Musk ha sabotato un attacco dell’Ucraina contro la flotta russa”

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) –haundell'Ucraina alladella Russia nel mare che circonda la Crimea. L''accusa' al magnate – numero 1 di X, Tesla e Space X – come rivela la Cnn è contenuta nella biografia '' firmata da Walter Isaacson., dalle fasi iniziali della guerra innescata dall'invasionefebbraio 2022, ha messo a disposizione dell'Ucraina la sua rete satellitare Starlink. Kiev, in questo modo, ha potuto mantenere inalterate le comunicazioni militari e civili nonostante gli attacchi russi alle infrastrutture. Nel libro, si afferma cheabbia ordinato ai suoi ingegneri di 'spegnere' i satelliti, rendendo vano unche Kiev stava conducendo con droni ...

