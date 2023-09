Elezioni Usa 2024 | Biden perde anche contro Haley | sondaggio

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Joenon rischierebbe dire leUsasoloDonald Trump. Se si votasse oggi per lepresidenziali Usa, in un ipotetico duello con Joel'ex governatrice della South Carolina Nikkivincerebbe con 6 punti di vantaggio. E' quanto evidenzia da unpubblicato oggi dalla Cnn, in cui registra come l'ex ambasciatrice all'Onu, ed unica donna in campo nella corsa per la Casa Bianca, al momento è l'unica tra i candidati repubblicani ad avere un netto vantaggio – con il 49%il 43% – sul presidente che appare del resto in una posizione assolutamente non florida. Con un tasso di approvazione al 39%, e il 58% degli intervistati che ritengono che le sue ...

Joe Biden non rischierebbe di perdere le2024 solo contro Donald Trump. Se si votasse oggi per lepresidenziali, in un ipotetico duello con Joe Biden l'ex governatrice della South Carolina Nikki Haley vincerebbe con ...Il tutto coinciderà, tra l'altro, con il più importante appuntamento politico del 2024: lepresidenzialicon la sfida tra democratici e repubblicani. Non ci sarebbe da stupirsi, dunque, ...... martedì 19 settembre ospite Matteo Muzio per l'evento 'Born Out the- tutti sognano l'America', panel dedicato all'attualità e alle prossimea stelle e strisce; mercoledì 18 settembre l'...

Elezioni Usa 2024, sondaggio boccia Biden: perde non solo contro ... Adnkronos

Joe Biden non rischierebbe di perdere le elezioni Usa 2024 solo contro Donald Trump. Se si votasse oggi per le elezioni presidenziali Usa, in un ipotetico duello con Joe Biden l'ex governatrice della ...Oggi partiamo dal caldo umido di New York dove due giovani americani (che insieme fanno 39 anni) nelle prossime ore sfideranno il gotha (europeo) del tennis mondiale. I tennisti cinesi hanno frenato p ...