Elettrodo ‘Montecorvino-Benevento’ | consultazione pubblica coi comuni coinvolti

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiTerna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, avvia lasulla futura interconnessione a 380 kV denominata “SE Montecorvino-SE Benevento III”, che attraverserà le province di Avellino, Benevento e Salerno. Il primo appuntamento con il territorio avrà luogo in modalità digitale mercoledì 13 settembre e, nella settimana successiva, si terranno altri 3 incontri in presenza per garantire la più ampia partecipazione e interazione possibile con i 29dall’intervento. Il nuovotto, che i tecnici Terna presenteranno ai cittadini, prevede un collegamento lungo circa 90 km sviluppato tra le Stazioni Elettriche esistenti di Montecorvino (SA), Avellino Nord e Benevento III. Il ...