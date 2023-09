Egonu più che a Maradona comincia a somigliare a Balotelli Libero

(Di giovedì 7 settembre 2023) Di Paolascrive anche, con Daniele Dell’Orco. Articolo così titolato: “Rovinata dagli anti-razzisti:da atleta a caso politico”. Sommario: “Azzurra campionessa di polemiche: ormai è più importante della sua nazionale I pensatori arcobaleno ci sguazzano, ma così sta diventando un nuovo”. Il pezzo è anche in prima pagina con lo stesso titolo e l’occhiello: “più personaggio che atleta”. Scrive: Per gli standard italiani, è come se Paolafosse una star calcistica applicata alla pallavolo. Nella sua giovanissima carriera (ha 24 anni) è diventata, in un certo senso, più grande di tutto il movimento del volley. Colpa, o merito, di quanti hanno fiutato l’interesse ad anteporre al suo talento cristallino il fatto che come fenotipo corrisponda alla ...

Anche se le azzurre non si qualificassero nel girone che scatta in Polonia il 16 settembre, e riserva due posti ai Giochi tra le favorite Usa, Polonia e Italia (difficile per le altre squadre), ...Quest'anno le nazionali rosa ci hanno raccontatodi guerriglie con i ct e guerrigliere avvelenate che di successi. Quella del calcio ha aggiunto ...pallavolo ha trovato nella solita Paolail ...Maurizia Cacciatori è un fiume in piena: da tifosa speciale con 228 presenze in azzurro ha sofferto come edi molti altri per l'Europeo fallimentare e la rottura Mazzanti -, con tutto ...