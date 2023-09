Egg Crack | la nuova challenge straziante di Tik Tok | rompere un uovo sulla testa di un bambino non fa ridere nessuno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 settembre 2023) Lasfida Tik Tok si chiama Egge sta andando particolarmente virale nell’ultimo periodo. Si è già parlato dello Sharenting e della tendenza, acuitasi negli ultimi anni, di condividere momenti personali di unsui social; azioni non sempre fatte con la giusta cautela e che celano insidie. Laè tutt’altro che divertente e gli esperti mettono in guardia dalle possibili conseguenze che potrebbero verificarsi: un comportamento che sarebbe meglio evitare, come pure tutte quelle azioni atte a sovraesporre a suon di like e di fotocamera. Egg, lavirale di Tik Tok:unfronte di unUnatendenza è emersa sui ...