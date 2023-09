eFootball 2024 rivoluziona il Gameplay

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il mondo del calcio virtuale sta per essere scosso da una rivoluzione epocale con l’atteso lancio dida parte di Konami. Mentre il giorno del debutto si avvicina rapidamente, i fan di Pro Evolution Soccer (PES) e degli appassionati di simulatori calcistici in generale non vedono l’ora di scoprire le sorprendenti innovazioni che questo nuovo capitolo porterà con sé. Konami ha svelato una serie di miglioramentiri che promettono di trasformare l’esperienza di gioco, creando una simulazione ancora più coinvolgente e realistica. Controllo Sovrano: Una Nuova Era per l’Attacco Una delle caratteristiche che spiccano inè l’enfasi posta sul controllo del giocatore. Konami ha investito tempo ed energia per garantire ai giocatori il massimo controllo sul pallone, ...

E' arrivato il momento di, la piattaforma è entrata in una lunga fase di manutenzione per passare ae le date d'uscita sono fissate, scaglionate in base alle piattaforme: il ...E' arrivato il momento di, la piattaforma è entrata in una lunga fase di manutenzione per passare ae le date d'uscita sono fissate, scaglionate in base alle piattaforme: il ...

Efootball 2024: data di uscita, Master League e prezzo per PS4, PS5 e Xbox Goal.com

In vista del lancio di eFootball 2024, Konami delinea il quadro completo delle novità del prossimo 'aggiornamento annuale' del gioco di calcio gratuito ...2 Set•17:41 Segui Tag24 anche sui social Konami attraverso i suoi canali social ha diffuso la data ufficiale dell’uscita di eFootball 2024, simulatore di calcio e successore spirituale di PES (Pro ...