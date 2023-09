eFootball 2024 | Konami presenta l’upgrade che darà vita al nuovo titolo!

Novità per gli appassionati di videogiochi di calcio. Konami ha ufficializzato l'arrivo di "", piattaforma free - to - play che è stata implementata con un aggiornamento che prevede una serie di migliorie al gameplay e alle statistiche delle squadre. Con Lionel Messi ...Konami inaugura il nuovo anno della sua IP calcistica di punta,, annunciando la trasformazione del videogioco free - to - play2023 in, come già accaduto negli anni passati con le precedenti edizioni. Le novità apportate dallo studio giapponese, ovviamente, non riguardano solo il titolo del gioco, visto che il nuovo ...E' arrivato il momento di, la piattaforma è entrata in una lunga fase di manutenzione per passare ae le date d'uscita sono fissate, scaglionate in base alle piattaforme: il ...

eFootball 2024 annunciato ufficialmente da Konami con trailer e dettagli, disponibile ora Multiplayer.it

eFootball 2024 è realtà, Konami ha presentato l'upgrade che darà vita al nuovo titolo calcistico. Scopriamo tutti i dettagli.Con eFootball 2024 ritornano numerose squadre partner, come Manchester United FC, FC Bayern München, Internazionale Milano, AC Milan, Arsenal FC e FC Barcelona, e diversi stadi, tra cui l'Allianz ...