Ecco chi potrebbero essere i conduttori del GF Party di questa edizione | salutano Pretelli e Soleil

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 7 settembre 2023) La nuovadel Grande Fratello è in arrivo con Alfonso Signorini alla conduzione. I primi sei concorrenti ufficiali sono stati annunciati, ma l’attenzione è ora sui possibilidel GF, Annie Mazzola e Andrea Dianetti La nuovadel Grande Fratello è alle porte, e i fan sono in trepidante attesa. Con Alfonso Signorini ancora una volta alla conduzione e Cesara Buonamici come unica opinionista, il programma promette emozioni e sorprese. Ma c’è di più: scopriamo chi sono i primi sei concorrenti ufficiali, tra cui un ex campione olimpico, un’attrice, una regina delle telenovelas, un’eco-influencer, una fotografa e un modello. Tuttavia, uno dei nodi ancora da sciogliere riguarda idel GF, il format che va in onda su Mediaset Infinity. Dopo ...